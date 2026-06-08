DAX24.900 +1,1%Est506.246 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +5,2%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.547 -0,2%Euro1,1608 ±0,0%Öl82,86 -4,5%Gold4.340 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich stark -- SpaceX, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Was Mitglieder beim Prime Day 2026 erwartet Amazon-Aktie im Blick: Was Mitglieder beim Prime Day 2026 erwartet
USA-Iran-Deal sorgt für Hoffnung auf sinkende Spritpreise an den Zapfsäulen USA-Iran-Deal sorgt für Hoffnung auf sinkende Spritpreise an den Zapfsäulen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Daimler Truck Defence"

Daimler Truck-Aktie stark: Konsequenter Strategiewechsel soll Milliarden-Umsatz einspielen

15.06.26 10:25 Uhr
Milliarden-Wachstum voraus? Daimler Truck-Aktie nach Defence-Hammer im Visier der Trader | finanzen.net

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck treibt seine Aktivitäten im Verteidigungsbereich voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,96 EUR 1,18 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
49,28 EUR 1,46 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Konzern bündelt seine weltweiten Aktivitäten unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence und richtet sein Geschäft konsequent auf globales Wachstum aus, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

Daimler Truck sehe im Geschäft mit der Verteidigung einen klaren Wachstumstreiber der kommenden Jahre, hieß es laut Mitteilung. Ziel sei es, bis 2028 hier einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erreichen. Zum Vergleich: 2025 lag der Umsatz des Konzerns insgesamt bei 49,5 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr habe der Umsatz im Verteidigungsbereich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag ausgemacht, sagte Daimler-Truck-Defence-Chef Dennis Kinzelmann der Deutschen Presse-Agentur. Vom Absatz machten die Militärfahrzeuge derzeit einen niedrigen einstelligen Prozentsatz aus. Der ganz große Teil der verkauften Fahrzeuge sind also klassische Lkw und Busse.

Team am Standort Wörth soll wachsen

Im Zuge des strategischen Ausbaus erweitere Daimler Truck im Laufe der nächsten Jahre auch seine Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Servicekapazitäten. Insgesamt seien derzeit rund 1.000 Menschen in diesem Bereich tätig, hieß es laut Mitteilung. Die Wachstumsstrategie werde maßgeblich am rheinland-pfälzischen Standort Wörth am Rhein, unweit von Karlsruhe, gestaltet und führe zu einem entsprechenden Beschäftigungsbedarf qualifizierter Fachkräfte. Das Team in Wörth werde um über 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert, sagte Kinzelmann.

Künftig soll das Portfolio nicht nur Fahrzeuge von Mercedes-Benz Trucks umfassen. Der DAX-Konzern verfügt neben der Marke Mercedes-Benz auch über Marken wie zum Beispiel Western Star in Nordamerika oder BharatBenz in Indien.

Technologisch bediene sich Daimler Truck Defence aus dem Baukasten der zivilen Baureihen des Konzerns und kooperiere auch mit Partnerunternehmen. "Wir hatten und haben in Anbetracht der erhöhten Nachfrage eine sehr gute Ausgangsposition", sagte Kinzelmann. "Wir greifen auf Produkte zurück, die sich schon bewährt haben." So werden Baureihen wie Unimog oder Arocs seit vielen Jahren für nicht-militärische Anwendungen genutzt.

Nutzfahrzeughersteller unter Druck

Der Gewinn des Nutzfahrzeugstellers war im vergangenen Jahr um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Milliarden Euro eingebrochen. US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft stark belastet. Auch Umsatz und Absatz waren zurückgegangen. Im ersten Quartal dieses Jahres war der Gewinn sogar um 80 Prozent eingebrochen. Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt.

Daimler Truck-Aktionäre greifen zu

Im positiven Gesamtmarkt kommen die Details zum Verteidigungsausbau gut an: Via XETRA gewinnt die Daimler Truck-Aktie zeitweise 2,96 Prozent auf 43,08 Euro.

/rwi/DP/stk

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
02.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
15.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
12.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
15.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
12.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
06.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
04.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen