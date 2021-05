DAX rauscht in die Tiefe: DAX rutscht unter 15.000-Punkte-Marke

Der DAX startete zwar nahe der Nulllinie, fiel dann jedoch zeitig ins Minus. Am Nachmittag erhöht sich der Druck, sodass das Börsenbarometer sogar unter die wichtige 15.000-Punkte-Marke fällt. Im bisherigen Tagestief notierte der DAX bei 14.929,91 Punkten. Aktuell weist er einen Abschlag von 2,01 Prozent auf 14.930,28 Zähler aus.

Kursverluste bei Technologie- und Autoaktien haben Europas Börsen am Dienstag nach unten gezogen.

Trotz starker Firmenbilanzen geht es an den Aktienmärkten seit einigen Tagen nicht weiter voran, was einige Börsianer mittlerweile als Warnsignal werten. "Die Luft ist raus. Das deutet darauf hin, dass eine Konsolidierung unmittelbar bevorsteht", sagte ein Händler. Seit Jahresbeginn hat der DAX rund elf Prozent gewonnen.

Ein Renditesprung an den Anleihemärkten zu Wochenbeginn drückte zudem nachhaltig auf die Stimmung der Anleger und schürte frische Inflationssorgen. Die Verzinsung der zehnjährigen Bundestitel gab indes auf minus 0,216 Prozent nach, nachdem sie am Montag bei minus 0,16 Prozent ein 14-Monats-Hoch markiert hatte. Genährt werden die Inflationsspekulationen von der Aussicht auf ein beschleunigtes Weltwirtschaftswachstum. Die Lockerung der Pandemie-Restriktionen in den USA und Großbritannien nehme Fahrt auf, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Europa holt bei den Massen-Impfungen rasch auf und wird im Sommer ein ähnliches Niveau erreichen." Dies schüre die Hoffnung auf eine Normalisierung des Lebens. Die explodierenden Corona-Fallzahlen in Indien zeigten allerdings, dass die Erholung ungleichmäßig verlaufe.

Redaktion finanzen.net / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag