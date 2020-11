NRW-Wirtschaftsminister unterstützt Liberty-Angebot für thyssen-Stahlgeschäft - Aktie in Grün

"Das ist eine brauchbare Diskussionsgrundlage", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sein erster Eindruck aus einem intensiven Gespräch mit Sanjeev Gupta, dem Unternehmenschef und Eigentümer, sei positiv. "Er hat ein gut begründetes Konzept präsentiert, das sehr stark von der Transformation zu grünem Stahl geleitet wird. Es scheint so, als könnten sich thyssenkrupps Stahlgeschäft und seine Werke anderswo in Europa gut ergänzen".

Pinkwart schloss eine direkte Beteiligung des Landes aus. Die Auflagen dafür seien so hoch, "dass sie praktisch kaum in Frage kommt". Der Minister mahnte gegenüber der Zeitung mehr Tempo bei der Sanierung und beim Umbau zum grünen Stahl an. "Bei thyssenkrupp ist in den letzten Jahren leider nicht alles gut gelaufen, so dass der Handlungsdruck nun umso größer ist. Der Umbau hin zu grünem Stahl wird sehr viel schneller kommen müssen als viele denken."

thyssenkrupp hatte am Donnerstag angekündigt, im Frühjahr über die Zukunft des Stahlgeschäfts zu entscheiden. Dann werde der Konzern erklären, ob er das Geschäft allein oder mit einem Partner vorantreiben werde, so Vorstandschefin Martina Merz.

Für die thyssen-Aktie geht es im frühen XETRA-Geschäft 1,63 Prozent aufwärts auf 4,81 Euro.

