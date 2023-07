GAM-Aktie gibt leicht nach: Liontrust erteilt höherem GAM-Übernahmeangebot eine Absage

"Endgültiges Angebot"

Liontrust will sein Übernahmeangebot für das krisengeplagte Schweizer Fondshaus GAM Holding nicht nachbessern.

"Liontrust bestätigt, dass die von Liontrust vorgeschlagene Übernahme von GAM nach Rücksprache mit den Aktionären von GAM ein vollständiges und endgültiges Angebot ist und nicht erhöht wird", erklärten die Briten am Freitag. Eine Investorengruppe um den französische Milliardär Xavier Niel opponiert gegen den Deal und hat ein konkurrenzierendes Angebot zur teilweisen Übernahme von GAM vorgelegt. Die Offerte von Liontrust, die GAM im Tausch gegen eigene Aktien übernehmen will, bewertet GAM mit 107 Millionen Franken.

Die an der Schweizer Börse SIX gelistete GAM-Aktie verliert am Freitag zeitweise 0,41 Prozent auf 0,487 Franken.

Zürich (Reuters)