DAX in Grün: Zum Start auf neuem Allzeithoch

Der DAX gewann bereits zum Handelsstart bis auf 14.809,80 Punkte hinzu und übersprang damit sein Allzeithoch vom 18. März. Im weiteren Verlauf stieg der deutsche Leitindex noch weiter. Der Höchstkurs liegt nun bei 14.834,90 Zählern. Aktuell gewinnt der DAX 0,41 Prozent auf 14.809,86 Punkte.

"Der DAX beweist erneut eine erstaunliche Stabilität gegenüber negativen Nachrichten", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Das Versprechen von US-Präsident Joe Biden einer noch schnelleren Impfung der Bevölkerung sei genau das, was die Investoren hören wollten, die jetzt in Value-Aktien investiert haben, fuhr Stanzl fort.

Derweil bleibt die Corona-Lage hierzulande angespannt. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg laut Robert Koch-Institut weiter. Zudem hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in der Pandemie angesichts der dritten Corona-Welle eine klare Absage erteilt. In der ARD-Sendung "Anne Will" übte sie massiven Druck auf die Länder aus, um diese zum Umsetzen der Notbremse und noch schärferer Maßnahmen zu bewegen. Merkel deutete auch an, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten.

