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"Extrem hartes" Jahr

LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig

19.03.26 07:48 Uhr
LANXESS-Aktie: Jobabbau & Gewinnrückgang 2026 | finanzen.net

LANXESS rechnet nach einem "extrem harten" Geschäftsjahr 2025 mit positiven Impulsen frühestens im zweiten Halbjahr, etwa durch das Infrastrukturpaket der Bundesregierung, wie Konzernchef Matthias Zachert bei der Bilanzvorlage mitteilte.

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Das Kölner Unternehmen will die Kosten angesichts der wettbewerblichen Nachteile der deutschen Chemieindustrie wie bekannt bis Ende 2028 dauerhaft um rund 150 Millionen Euro senken. Dazu sollen weitere 550 Stellen abgebaut werden, vor allem in Deutschland, hieß es jetzt. Überdies wurde für Tarifbeschäftigte bis Jahresende eine 35-Stunden-Woche vereinbart, um die Kosten zu senken. 2026 rechnet LANXESS mit einem Gewinn wahrscheinlich unter Vorjahresniveau.

2025 hat die anhaltend schwache Nachfrage in fast allen Kundenindustrien verbunden mit sinkenden Preisen dem Spezialchemiekonzern das Geschäft verhagelt. Der Umsatz schrumpfte 10,9 Prozent auf 5,67 Milliarden Euro. Damit schnitt LANXESS noch schlechter ab als von Analysten erwartet, die im Mittel einen Umsatzrückgang auf 5,73 Milliarden Euro prognostiziert hatten.

Beim EBITDA vor Sondereinflüssen meldete der MDAX-Konzern einen überproportionalen Rückgang um 16,9 Prozent auf 510 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 9,0 von 9,6 Prozent. Hier hatte die Konsensschätzung auf 508 Millionen bzw 8,9 Prozent Marge gelautet.

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Unter dem Strich stand ein Verlust von 577 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte LANXESS noch ein Minus von 177 Millionen Euro verbucht. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 10 Cent je Aktie erhalten.

Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 450 und 550 Millionen Euro. In der Mitte der Spanne wären das 10 Millionen Euro weniger als 2025.

"Wir steuern die Dinge, die wir steuern können. Das heißt: weiter Kosten senken, Prozesse verschlanken und neue Marktchancen kreieren", sagte CEO Zachert.

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Von Olaf Ridder

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Bildquellen: LANXESS, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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