Heute im Fokus

DAX vor weiterer Erholung -- Asiens Märkte fester -- Südzucker verdoppelt Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr -- Lufthansa sieht Milliardenlasten bei Umsetzung von EU-Klimaplänen

Nordex steigert Auftragseingang um fast die Hälfte. US-Notenbank peilt Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr an. Erste Betriebsratswahl bei CureVac. Sprinter ohne Chips: Mercedes-Benz lagert Pick-ups an Messe zwischen.