BVB-Aktie im Minus: BVB-Sportdirektor Zorc dementiert Gerüchte um Haaland

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Asiens Börsen schwach -- RWE erhöht Gewinnprognose -- Fresenius mit leichtem Umsatzplus -- Siemens Healthineers erhöht Jahresprognose -- Amazon, FMC, Pinterest, QIAGEN im Fokus

Deutsche Wirtschaft wächst schwächer als erwartet. IAG tief in roten Zahlen. Porsche hält an Margenprognose fest. VINCI macht mehr Gewinn. Renault schreibt schwarze Zahlen. MTU engt Jahresprognose ein. Schneider Electric hebt Gewinnprognose an. UniCredit schneidet besser ab als erwartet. Air France-KLM mit Milliardenverlust. FUCHS PETROLUB hebt Prognose für 2021 erneut an.