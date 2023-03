BioNTech-Aktie: Jefferies senkt Ziel für BioNTech auf 145 Dollar - BioNTech-Aktie unter Druck

Der BioNTech -Umsatz habe die Erwartungen im vierten Quartal getoppt, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht. Das Covid-Geschäft werde in diesem Jahr Geld in die Kasse spülen, aus dem Onkologiebereich seien aber zunächst noch keine Kurstreiber zu erwarten.

Im XETRA-Handel verliert die BioNTech-Aktie zeitweise 2,83 Prozent auf 113,50 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Marco Lazzarini / Shutterstock.com, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images