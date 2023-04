BVB-Aktie: Signal Iduna übt Kritik an Choreografie der BVB-Fans

Werbung

Heute im Fokus

BVB-Sponsor Signal Iduna nicht erfreut über Fan-Choerographie. Just Eat Takeaway hebt Ergebnisziel an. Einbruch am Immobilienmarkt setzt Hypoport zu. Allianz sucht offenbar Käufer für Beteiligung an Neobank N26. United Airlines verzeichnet Umsatzsprung. Henkel-Chef erwartet baldigen Verkauf des Russland-Geschäfts.