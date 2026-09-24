OpenAI-Aktie: KI-Agent überwindet Sicherheitsvorkehrungen von australischem Regierungsportal

"Inakzeptabel"

24.09.26 07:37 Uhr

Ein autonomer KI-Agent des US-Unternehmens OpenAI hat in Australien ein Regierungsportal gehackt.

Die Künstliche Intelligenz (KI) habe sich unbefugten Zugang zu einem Medicare-Portal verschafft, das unter anderem Statistiken über Australiens staatliche Krankenversicherung bereitstellt, sagte Premierminister Anthony Albanese in New York. Der Vorgang sei "inakzeptabel", betonte der Regierungschef.

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Albanese erklärte am Rande der UN-Generalversammlung, er habe bereits mit OpenAI-Chef Sam Altman gesprochen und dabei Australiens "äußerste Besorgnis" über den Vorfall zum Ausdruck gebracht. Zugleich habe er seine Enttäuschung darüber geäußert, dass es "viel zu lange" gedauert habe, bis OpenAI die australische Regierung informiert habe: Der Vorfall habe sich bereits im Juni ereignet, sei aber erst im September den Behörden mitgeteilt worden - per E-Mail an ein öffentliches Postfach.