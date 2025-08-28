Vonovia-Aktie um Vortagesschluss: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben.
Werte in diesem Artikel
Der unbesicherte "Kangaroo Bond" in Höhe von 850 Millionen Australischen Dollar (ca. 475 Millionen Euro) wurde in zwei Serien mit sieben und zehn Jahren Laufzeit und einer gewichteten Rendite von 3,87 Prozent nach Währungsabsicherung begeben, wie der Konzern mitteilte.
"Mit unserer Debütemission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee", sagte Vonovia-Finanzvorstand Philip Grosse laut Mitteilung. "Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist."
Im XETRA-Handel zeigt sich die Vonovia-Aktie am Freitag zeitweise 0,07 Prozent leichter bei 27,91 Euro.
DOW JONES
