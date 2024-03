Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 25.03.2024

EQS-News: Nordex Group obtains order for 336 MW in South Africa

Nordex-Aktie gefragt: Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen

Heute im Fokus

FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung. Amazon: Mehr als sieben Millionen gefälschte Artikel gestoppt. Qantas untersucht Airbus-Flugzeug nach einem Triebwerksproblem. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge - Weniger Dividende. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen.