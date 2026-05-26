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"Klarer Plan"

BVB-Aktie steigt: Sportchef Book erteilt Nmecha-Verkauf im Sommer klare Absage

27.05.26 09:25 Uhr
BVB-Aktie im Fokus: Sportchef schließt Nmecha-Verkauf im Sommer aus | finanzen.net

BVB-Sportdirektor Ole Book hat einem möglichen Abgang von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha in diesem Sommer eine klare Absage erteilt.

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"Felix wird auch in der nächsten Saison für uns spielen, das ist der klare Plan. Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa braucht er sich keineswegs zu verstecken", sagte Book der "Sport Bild" über den deutschen WM-Fahrer. Der 25-Jährige habe "eine enorme Bedeutung für unser Spiel."

Nmecha hatte seinen Vertrag erst im März bis 2030 verlängert, in dem aber Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel stehen soll. Wann genau diese greifen könnte, ist unklar. Mit starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft könnte der zentrale Mittelfeldmann Interessenten weiter auf sich aufmerksam machen.

Adeyemi: Verlängerung oder Abgang

Diese Option bietet sich für Karim Adeyemi nicht. Der Flügelspieler wurde von Julian Nagelsmann nicht für das Turnier berücksichtigt. Nach Aussage von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken verhandelt der Vizemeister mit dem 24-Jährigen über eine Vertragsverlängerung. Ansonsten dürfte Dortmund einen Verkauf vor der kommenden Saison anstreben. Mit Adeyemi ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sei "nicht die präferierte Lösung", sagte Book.

Der BVB-Kader soll sich besonders in der Offensive verändern, um in der neuen Spielzeit mehr Kreativität und Durchschlagskraft zu zeigen. Mit Trainer Niko Kovac will der Club auch über 2027 hinaus zusammenarbeiten. "Es herrscht große gegenseitige Wertschätzung, um die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen. Mir ist Konstanz auf dieser Position sehr wichtig", sagte Ricken.

Für die BVB-Aktie geht es via XETRA zeitweise 0,81 Prozent auf 3,12 Euro nach oben.

/dav/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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