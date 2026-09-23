KRONES-Aktie fällt: Bernstein dämpft Erwartungen

"Market-Perform"

23.09.26 10:03 Uhr

Die KRONES-Aktien haben ihren jüngsten Abschwung am Mittwoch nach einem eher vorsichtigen Kommentar von Bernstein Research fortgesetzt.

Mit einem Kursminus von 2,15 Prozent auf 109,40 Euro via XETRA zählten sie zu den größten Verlierern im MDAX. 2026 sind sie mit einem Kursverlust von nun rund 20 Prozent im hinteren MDAX-Drittel zu finden.

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Die Aussichten für Umsatz- und Auftragswachstum von KRONES dürften für 2027 verhalten ausfallen, schrieb Analyst Benjamin Thielmann im Zuge seiner Aufnahme der Bewertung der Papiere. Und: Das Umsatzziel von KRONES für das Jahr 2028 wackle. Der Experte stuft die Papiere bei einem Kursziel von 111 Euro mit "Market-Perform" ein.

Er begründete seine Einschätzung für 2027 mit aktuellen Daten zum Wachstum der Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllbetrieben - vor allem in der Region Asien-Pazifik, einem wichtigen Wachstumsmarkt des Unternehmens. Die Kunden hielten sich angesichts steigender Kosten bei Ausgaben zurück.

/mis/stk

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