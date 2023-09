BMW-Aktie dennoch tiefer: Berenberg steigert Kursziel - BMW fährt Produktion hoch

"Neue Klasse"

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach einem Analystenwechsel von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.

Im Autosektor ließen die Lieferketten-Risiken nach, dafür rückten Nachfrage-Sorgen in den Mittelpunkt, schrieb der nun für BMW zuständige Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für die Hersteller revidierte er bis 2025 nach unten mit Verweis auf Konjunktursorgen und einer vom Wettbewerb bedingten Preis-Mix-Erosion. Bei BMW sei viel Positives eingepreist, Mercedes-Benz zieht er aus Bewertungsgründen vor.

BMW fährt Sonderschichten - ab 2026 Neue Klasse Volumenproduktion

Der Automobilhersteller BMW kommt Vorstand Milan Nedeljkovic zufolge gegenwärtig kaum damit nach, die Nachfrage zu befriedigen. "Wir fahren die Produktion hoch, gehen an einzelnen Standorten in den Drei-Schicht-Betrieb und produzieren auch an Samstagen", sagte Nedeljkovic dem Magazin Focus Money. "Die Auslastung der Werke liegt damit weit über 100 Prozent."

Auf der IAA Mobility hat der Konzern die künftige elektrische Modellreihe Neue Klasse vorgestellt. 2025 sollen die ersten Fahrzeuge davon aus der Fabrik laufen, 2026 starte Nedeljkovic zufolge die Volumenproduktion, in einem Werk in Ungarn - ausgerichtet auf eine Kapazität von 150.000 Einheiten. "Weitere Modelle der Neuen Klasse laufen dann auch in anderen Werken an", kündigt der BMW-Vorstand an.

Die BMW-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,07 Prozent auf 94,01 Euro.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX Broker / Dow Jones Newswires)