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"Neue Klasse"

BMW-Aktie im Plus: Serienproduktion des elektrischen i3 startet in München

BMW-Aktie im Plus: Serienproduktion des elektrischen i3 startet in München

Im BMW-Stammwerk in München beginnt die Serienproduktion des vollelektrischen i3.

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Damit wird erstmals ein Modell der "Neuen Klasse" in Deutschland in Serie gebaut, wie das Unternehmen mitteilt. Davor war das Werk, in dem Modelle der 3er und 4er-Serie gebaut werden, über mehrere Jahre bei laufender Produktion umgebaut worden.

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Produktionsvorstand Raymond Wittmann sprach von einer neuen Ära für das Stammwerk. "Mit dem vollelektrischen BMW i3 bringen wir zusammen, was zusammengehört: Kaum ein Modell steht so sehr für BMW wie die 3er-Reihe - und kaum ein Produktionsstandort so sehr für unsere Marke wie das Werk München."

Mit dem Start des i3 reduziere man die Fertigungskosten in München um 10 Prozent, sagt Werksleiter Peter Weber. Am Stammsitz des Unternehmens sollen ab 2027 nur noch vollelektrische Fahrzeuge entstehen. Dazu sollen weitere Modelle der "Neuen Klasse" folgen, welche ist aber noch nicht bekannt.

Für die "Neue Klasse" wurde auf rund einem Drittel des Werksgeländes ein neuer Karosseriebau, eine Fahrzeugmontage, Logistikflächen und eine Auslieferungshalle gebaut. Der Hochlauf der Produktion soll steil verlaufen.

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Via XETRA steigt die BMW-Aktie zeitweise 0,38 Prozent auf 59,32 Euro.

/ruc/DP/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

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03.08.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
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31.07.26 BMW Outperform Bernstein Research
31.07.26 BMW Halten DZ BANK