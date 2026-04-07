DAX23.801 -1,2%Est505.866 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -1,4%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.049 +0,1%Euro1,1672 +0,1%Öl98,23 +1,6%Gold4.725 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, Gold, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugbegleiter der Lufthansa streiken am Freitag
Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Neutral"

BMW-Aktie verliert: UBS sieht weniger Spielraum nach oben

09.04.26 09:58 Uhr
BMW-Aktie im Minus: UBS schraubt die Erwartungen zurück | finanzen.net

Die UBS hat ihr Kursziel für BMW leicht nach unten angepasst und die Einstufung des Autobauers mit ‚Neutral‘ bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,88 EUR -0,32 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,07 Prozent leichter bei 81,54 Euro.

/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09:01BMW NeutralUBS AG
07.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2026BMW OutperformBernstein Research
30.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.03.2026BMW OutperformBernstein Research
30.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026BMW OutperformBernstein Research
16.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:01BMW NeutralUBS AG
07.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2026BMW NeutralUBS AG
18.03.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.03.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen