LANXESS-Aktie in Grün: JPMorgan nimmt LANXESS wieder in Bewertung auf

Der Spezialchemiekonzern LANXESS habe sich in den vergangenen Jahren weitreichend umstrukturiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In vollem Umfang wirke sich dies aber noch nicht aus. Nach der branchenweiten Kursschwäche in diesem Jahr sieht er aktuell anderswo im Sektor bessere Chancen.

Im Wiener Handel legen die LANXESS-Aktien zeitweise 0,23 Prozent auf 34,61 Euro zu.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com