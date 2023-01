Rheinmetall-Aktie: UBS stuft Rheinmetall zurück - Dennoch Kursziel erhöht

Nach der massiv überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr stufte Analyst Sven Weier die Rheinmetall Papiere aber in einer am Freitag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Neutral" ab. Eine Menge positiver Aspekte sei bereits eingepreist - insbesondere mittelfristige hohe Investitionen in Wehrtechnik. Weier geht zunächst nicht von einer weiteren Outperformance der Aktien aus.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images