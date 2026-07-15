Luftfahrt-Bündnis: Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce testen Innovationen - Aktien im Blick
Boeing führt gemeinsam mit der Lufthansa und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce Testflüge durch, um Innovationen zu erproben, die die Treibstoffeffizienz verbessern und den Lärm reduzieren sollen.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Tests werde das "Next Generation Inlet" untersucht, ein verkürzter Triebwerkseinlauf-Demonstrator mit fortschrittlicher Schalldämpfung sowie modifizierten Abflug- und Ankunftsverfahren. Die Tests werden noch im Laufe des Monats am Boeing-Standort in Glasgow im US-Bundesstaat Montana beginnen.
Boeings Chief Technology Officer Lane Ballard erklärte, die Verbesserungen an den Flugzeugen und im Betriebsablauf hätten das Potenzial, die Dienstleistungen des Unternehmens für Kunden wie die Lufthansa und Zulieferer wie Rolls-Royce noch wertvoller zu machen.
Die derzeit getesteten Innovationen sind Teil der dritten Phase des Programms der US-Luftfahrtbehörde FAA zur kontinuierlichen Senkung von Energieverbrauch, Emissionen und Lärm.Im XETRA-Handel geht es für die Lufthansa-Aktie zeitweise um XX Prozent XX auf XX Euro. Die Papaiere von Rolls-Royce verlieren im Londoner Handel derweil 2,03 Prozent auf 13,63 Pfund. Im NYSE-Handel sinkt die Boeing-Aktie 1,49 Prozent auf 214,87 US-Dollar.
(END) Dow Jones Newswires
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Aktuelle Lufthansa Aktie News
Lufthansa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital