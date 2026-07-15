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"Next Generation Inlet"

Luftfahrt-Bündnis: Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce testen Innovationen - Aktien im Blick

Luftfahrt-Bündnis: Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce testen Innovationen - Aktien im Blick

Boeing führt gemeinsam mit der Lufthansa und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce Testflüge durch, um Innovationen zu erproben, die die Treibstoffeffizienz verbessern und den Lärm reduzieren sollen.

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Im Rahmen der Tests werde das "Next Generation Inlet" untersucht, ein verkürzter Triebwerkseinlauf-Demonstrator mit fortschrittlicher Schalldämpfung sowie modifizierten Abflug- und Ankunftsverfahren. Die Tests werden noch im Laufe des Monats am Boeing-Standort in Glasgow im US-Bundesstaat Montana beginnen.

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Boeings Chief Technology Officer Lane Ballard erklärte, die Verbesserungen an den Flugzeugen und im Betriebsablauf hätten das Potenzial, die Dienstleistungen des Unternehmens für Kunden wie die Lufthansa und Zulieferer wie Rolls-Royce noch wertvoller zu machen.

Die derzeit getesteten Innovationen sind Teil der dritten Phase des Programms der US-Luftfahrtbehörde FAA zur kontinuierlichen Senkung von Energieverbrauch, Emissionen und Lärm.

Im XETRA-Handel geht es für die Lufthansa-Aktie zeitweise um XX Prozent XX auf XX Euro. Die Papaiere von Rolls-Royce verlieren im Londoner Handel derweil 2,03 Prozent auf 13,63 Pfund. Im NYSE-Handel sinkt die Boeing-Aktie 1,49 Prozent auf 214,87 US-Dollar.

(END) Dow Jones Newswires

DOW JONES

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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