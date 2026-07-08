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"Nicht angemessen"

Kontron-Aktie stabil: Techunternehmen rückt von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'

Kontron-Aktie stabil: Techunternehmen rückt von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'

Kontron empfiehlt seinen Aktionären, das Pflichtangebot des Großaktionärs Ennoconn nicht anzunehmen. Der Angebotspreis sei finanziell nicht angemessen.

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23.06 EUR -0.04 EUR -0.17 %
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Das österreichische Technologieunternehmen Kontron rät von der Annahme des Pflichtgebots von Ennoconn ab. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in Linz mit. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen. Zudem enthalte der Gebotspreis "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie", hieß es weiter. Die Annahmefrist läuft noch bis 27. Juli. Die Kontron-Aktie reagierte kaum auf die Ablehnung des Angebots, sie lag nach Handelsbeginn am Donnerstag mit 23,04 Euro nahezu auf Vortagsniveau.

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Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.

Kontron machte zudem einen Auftrag aus Portugal bekannt. Dort soll der Konzern das Bahn-Kommunikationsnetz der portugiesischen Eisenbahn modernisieren. Das Unternehmen sprach von einem wichtigen Meilenstein, nannte jedoch kein Auftragsvolumen.

Auf XETRA steht die Kontron-Aktie zeitweise bei 23,02 Euro, was einem minimalen Verlust von 0,17 Prozent entspricht.

/jha/men/nas

LINZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research