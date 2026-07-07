Kontron-Aktie: Techunternehmen von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'
Kontron empfiehlt seinen Aktionären, das Pflichtangebot des Großaktionärs Ennoconn nicht anzunehmen. Der Angebotspreis sei finanziell nicht angemessen.
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Das österreichische Technologieunternehmen Kontron rät von der Annahme des Pflichtgebots von Ennoconn ab. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in Linz mit. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen. Zudem enthalte der Gebotspreis "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie", hieß es weiter. Die Annahmefrist läuft noch bis 27. Juli.
Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.
LINZ (dpa-AFX)
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Bildquellen: Kontron AG
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