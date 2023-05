DAX-Wert Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Ola Källenius hält mögliche Entflechtung von China für "Illusion"

Europa, die USA und die Volksrepublik seien so eng miteinander verflochten, dass dies nicht sinnvoll wäre, sagte der Mercedes -Manager der "Bild am Sonntag". So könnten beim Wachstum und Klimaschutz beide Seiten gewinnen.

Angesprochen auf die Drohungen Chinas gegen Taiwan sagte Källenius: "Wir sind nicht naiv." Es gebe Differenzen und Spannungen. Die Corona-Zeit habe gezeigt, wie empfindlich die Lieferketten seien. "Wir müssen hier widerstandsfähiger werden und etwa bei den Lithiumbatterien unabhängiger von einzelnen Staaten. Aber: Eine Entflechtung von China ist eine Illusion und auch nicht erstrebenswert."

Die Mercedes-Benz-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 70,49 Euro.

