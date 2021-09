Merck-Aktie stärkr: JPMorgan hebt Ziel für Merck-Titel auf 230 Euro

Die Investorenveranstaltung habe das gestärkte mittelfristige Wachstumsprofil unterstrichen, das weiterhin unterbewertet sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Reaktion auf die neuen Geschäftsziele von Merck bis 2025 habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2022 bis 2026 deutlich angehoben.

Die Merck-Aktie gewinnt via XETRA daraufhin zeitweise 0,69 Prozent auf 205,10 Euro.

