Apple-Bulle mit bislang höchstem Kursziel für den iKonzern

Erst vor wenigen Tagen kündigte Apple eine weitere Keynote am 30. Oktober in New York an. An diesem Termin werden die Vorstellungen der neuen iPad-, iMac- sowie MacBook-Modelle erwartet. Dieser erfreulichen Nachricht wurde jedoch recht zügig die Show gestohlen - am vergangenen Freitag veröffentlichte das US-amerikanische Investmentunternehmen Wedbush sein 12-Monatskursziel für den iKonzern. Im Rahmen des "CNBC"-Formats "Power Lunch" bekräftigte Wedbush-Analyst Dan Ives, wie die Experten zu einem Kursziel von satten 310 US-Dollar gekommen seien. Dies wäre ein 44-prozentiges Wachstum unter Betrachtung der Apple-Aktien, welche zu dem Zeitpunkt mit 219,31 US-Dollar pro Aktie gehandelt wurden. Die vor zehn Wochen erreichte Rekord-Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar dürfte demnach auch bald nur als Zwischenschritt in Erinnerung bleiben - bei 310 US-Dollar je Aktie errechnet sich eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar. Im Gegensatz zu anderen Tech-Aktien, welche in den letzten Wochen mit Verlusten zu kämpfen hatten, sind Analysten bei Apple durch das Absatzpotenzial der iPhones recht optimistisch gestimmt.

Als Antreiber für das Kurspotenzial seien laut Ives vor allem die Wachstumsmöglichkeiten auf dem chinesischen Markt und die der Service-Unit. "Die Service-Unit ist die Drehscheibe von Apples zukünftigem Wachstum", bekräftigte Ives. In den nächsten 18 Monaten werde diese Sparte ein jährliches Umsatzpotenzial von 50 Milliarden US-Dollar erreichen. Neben dieser als langfristigen Treiber mit iCloud, Apple Music & Co. anzusehenden Service-Sparte, sei aber auch die steigende Nachfrage auf dem chinesischen Markt Grund für den bevorstehenden Kursschub. Mit dem Superzyklus der iPhone-Modelle XS und XR habe der Technologiekonzern die China-Strategie richtig gefahren. Dieser Smartphone-Markt sei "das Benzin in der Maschine", betont Dan Ives. Befürchtungen zu negativen Eingriffen aufgrund des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China gebe es nicht, da Apple schon vor der Kurve sei. Viel wichtiger sei dagegen die Akzeptanz der Kunden für die immens hohen Gerätepreise.

Die US-amerikanische Investmentbank Morgan Stanley hält ebenfalls an ihrem "Overweight"-Rating fest. Für die Analystin Katy Huberty seien vor allem das potenzielle Wachstum der Einnahmen aus dem Service-Sektor, insbesondere des App Stores, und das geringe Korrekturpotenzial bei den Konsensprognosen ausschlaggebend. Das 12-Monatskursziel beziffert Huberty mit 247 US-Dollar und damit weitaus bescheidener als Dan Ives von Wedbush. Als Gegenwind sieht die Analystin dabei die kurzfristige konjunkturelle Abkühlung und die Verzögerung bei der Erteilung von Genehmigungen bei neuen Spielen für den App Store in China. Scheint, als dürften sich in Zukunft Apple und Amazon einen Konkurrenzkampf für den Thron des wertvollsten börsennotierten Unternehmens liefern. Der Online-Versandriese wurde Ende September mit einem 2-Jahreskursziel von 3.000 US-Dollar bewertet, welches ebenfalls einer Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar entsprechen würde.

