LANXESS-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial
LANXESS im Aufwind: JPMorgan hebt den Chemiekonzern spektakulär von "Underweight" auf "Overweight".
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LANXESS von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den LANXESS-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.
Anleger reagieren im vorbörslichen Tradegate-Handel erfreut und schicken die LANXESS-Aktie zeitweise um 5,38 Prozent auf 14,68 Euro nach oben.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT
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