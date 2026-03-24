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"Positive Catalyst Watch"

LANXESS-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial

25.03.26 07:53 Uhr
Überraschende Wende: Warum die LANXESS-Aktie plötzlich zum Analysten-Favoriten wird | finanzen.net

LANXESS im Aufwind: JPMorgan hebt den Chemiekonzern spektakulär von "Underweight" auf "Overweight".

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LANXESS von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den LANXESS-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

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Anleger reagieren im vorbörslichen Tradegate-Handel erfreut und schicken die LANXESS-Aktie zeitweise um 5,38 Prozent auf 14,68 Euro nach oben.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

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Bildquellen: LANXESS

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Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026LANXESS HaltenDZ BANK
23.03.2026LANXESS SellUBS AG
20.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026LANXESS SellUBS AG
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08:01LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
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24.03.2026LANXESS HaltenDZ BANK
20.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.03.2026LANXESS SellUBS AG
20.03.2026LANXESS SellUBS AG
20.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
19.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
19.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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