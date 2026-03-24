"Positive Catalyst Watch"

LANXESS im Aufwind: JPMorgan hebt den Chemiekonzern spektakulär von "Underweight" auf "Overweight".

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LANXESS von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den LANXESS-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

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So reagiert die Aktie

Die Aktien von LANXESS haben am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fortgeführt. Mit zeitweise fast zwölf Prozent Aufschlag auf 15,60 Euro führten sie die Gewinner im MDAX mit großem Abstand an. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.

JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft.

Zur Kurs-Rally dürfte aber auch eine hohe sogenannte Short-Quote beitragen, heißt es im Börsenhandel. So sei fast ein Drittel der LANXESS-Aktien leerverkauft. Spekulative Anleger setzen damit auf fallende Kurse. Steigen diese jedoch, kaufen die Short-Händler die Aktien am Markt zurück, um keine Verluste zu erleiden. Diese Nachfrage treibt den Aktienkurs zusätzlich nach oben.

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/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

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