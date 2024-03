Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Mittag ins Plus

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute im Fokus

Shell will Kohlenstoffemissionen langsamer senken. Greenpeace mit Protestaktion vor DWS-Zentrale. AB InBev-Aktie vom Handel ausgesetzt. NEL und Partner erhalten Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe. VW will im Volumengeschäft weiter wachsen. Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust.