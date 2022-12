Lufthansa-Aktie: JPMorgan nimmt Lufthansa mit 'Overweight' auf

Die Lufthansa biete inzwischen eine viel "sauberere Anlagestory" mit der stärksten Bilanz unter den Netzwerk-Carriern, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Staatshilfen zurückgezahlt und der Bund ziehe sich wieder zurück. Damit sei auch der Weg frei für Dividendenzahlungen und Übernahmeaktivitäten, so Gowers.

