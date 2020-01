Renault dementiert Gerüchte um Bruch mit Nissan

Die Allianz zwischen Renault und seinem japanischen Partner Nissan Motor sei "solide, robust, alles andere als tot", sagte der Vorsitzende von Renault, Jean-Philippe Senard, der belgischen Zeitung "L'Echo" am Dienstag.

Ein Zeitungsbericht über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit mit dem japanischen Autohersteller belastete am Montag die Aktien von Renault. Sie gaben zum Wochenauftakt vier Prozent nach auf ein Sechs-Jahres-Tief von 40,16 Euro. Unter Berufung auf Insider berichtete die "Financial Times" am Sonntag, Nissan treibe geheime Pläne für eine Auflösung der Allianz voran. Dabei gehe es unter anderem darum, die Kooperation bei Entwicklung und Fertigung zu beenden, auch werde über Änderungen im Nissan-Aufsichtsrat nachgedacht. Nissan habe diese Planungen seit der Flucht von Ex-Chef Carlos Ghosn aus Japan Ende Dezember beschleunigt, hieß es weiter.

Paris (Reuters)

