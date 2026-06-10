DAX24.263 +0,3%Est506.067 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0200 +2,5%Nas25.134 -0,1%Bitcoin54.552 +2,4%Euro1,1519 -0,2%Öl92,77 -2,4%Gold4.073 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 adidas A1EWWW BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SpaceX A42D4F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen höher -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Oracle enttäuscht -- OHB, Rheinmetall, Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Neue Angriffe & Drohungen im Iran-Krieg: DAX nach EZB-Zinsentscheid unentschlossen Neue Angriffe & Drohungen im Iran-Krieg: DAX nach EZB-Zinsentscheid unentschlossen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: Über diese Dividende können sich Caterpillar-Anleger freuen Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: Über diese Dividende können sich Caterpillar-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Team Gen 6"

Aktien von Airbus, MTU & HENSOLDT gefragt: Nach FCAS-Aus stehen acht Unternehmen für neues Kampfjet-Projekt

11.06.26 16:50 Uhr
Aktien von Airbus, MTU & HENSOLDT in Grün: Acht Unternehmen wollen am nächsten europäischen Jet mitarbeiten | finanzen.net

Nach dem Aus des gemeinsamen französisch-deutschen Kampfflugzeug-Projekts FCAS stehen acht Rüstungsunternehmen für die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
175,94 EUR 1,08 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
78,10 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indra Sistemas S.A.
53,70 EUR -1,10 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
303,30 EUR 2,60 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Als "Team Gen 6" wollen die Rüstungssparte von Airbus, MTU, HENSOLDT, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr, sowie Rohde und Schwarz ein neues Kampfflugzeug mitentwickeln.

"Wir dürfen keine Zeit verlieren, müssen von deutscher Seite Verantwortung übernehmen sowie Handlungsfähigkeit zeigen und den Weg zu einem luftgestützten vernetzten Waffensystem mit einem starken Führungsanspruch konsequent weiter beschreiten", heißt es in einem strategischen Positionspapier der Unternehmen, das im Rahmen der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin veröffentlicht wurde.

Ähnliche Allianz bildet sich in Spanien

In einer Pressemitteilung betonten die Unternehmen zudem ihren Willen zur multinationalen Zusammenarbeit. "Eng verzahnt mit den deutschen Partnern formiert sich auch die spanische Industrie mit den Unternehmen Indra, Airbus Defence and Space, Grupo Oesia, GMV, ITP und Sener", hieß es in der Mitteilung.

FCAS steht für "Future Combat Air System". Deutschland und Frankreich hatten das Projekt 2017 vereinbart. Die Unternehmen Dassault und Airbus konnten sich in den Verhandlungen aber nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Macron verkündeten daher das Ende des milliardenschweren Kampfjet-Projekts nach langen. Am Mittwoch betonte Merz auf der ILA, dass ein Teil von FCAS weitergeführt werde - und zwar die sogenannte "Combat Cloud", über die unterschiedlichste Waffensysteme vernetzt werden sollen. Der gemeinsame Kampfjet sollte eigentlich in Deutschland den Eurofighter und in Frankreich die Rafale-Jets ablösen.

Wie es nun im Detail weitergeht, ist noch offen. Als wahrscheinlichste Möglichkeit gilt, dass Airbus und seine sieben Kooperationspartner zusammen mit der spanischen Allianz eine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Hersteller Saab Gripen anstreben.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,43 Prozent höher bei 175,50 Euro, während die MTU-Aktie 0,40 Prozent auf 301,50 Euro gewinnt. Die HENSOLDT-Aktie steigt derweil um 0,95 Prozent auf 78,64 Euro.

/nif/DP/men

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: HENSOLDT, Selfiy / Shutterstock.com

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen