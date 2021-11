BayWa-Chef Lutz will schnellere Genehmigungsfahren für Windräder - Aktie leicht höher

"Wir dürfen uns nicht von jedem Käfer, der von rechts nach links läuft, aufhalten lassen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Zur Beschleunigung der Verfahren brauchen wir auch mutigere Beamtinnen und Beamte, die rascher Entscheidungen treffen." Er sehe im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland "ein dramatisches Umsetzungsdefizit": "Ich habe den Eindruck, wir kriegen in Deutschland nichts mehr hin", so der BayWa -Chef. Via XETRA notieren BayWa-Titel 0,27 Prozent im Plus bei 37,60 Euro.

