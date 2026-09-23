DAX 25.417 -0,6%ESt50 6.302 -0,4%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,24 -3,4%Nas 27.023 -0,8%Bitcoin 74.273 -1,3%Euro 1,1400 -0,5%Öl 101,4 +2,1%Gold 4.292 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
"Vectron X"

Siemens-Aktie etwas fester: Lokomotiven-Großauftrag von Railpool

Siemens-Aktie etwas fester: Lokomotiven-Großauftrag von Railpool

Siemens hat einen Großauftrag im Bahnsegment erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
15.20 EUR -0.30 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
274.15 EUR 0.05 EUR 0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, hat der Schienenfahrzeugvermieter Railpool bis zu 100 Lokomotiven des Typs Vectron X bestellt. Davon sind 80 Stück fest geordert, 20 optional. Die ersten Loks sollen im Jahr 2027 ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannte Siemens nicht.

Werbung

Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent auf 274,75 Euro.

DJG/mgo/hab

DOW JONES

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images, Joerg Koch/Getty Images

Aktuelle Siemens Aktie News

Werbung

Siemens Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
24.08.26 Siemens Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.