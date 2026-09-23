Siemens-Aktie etwas tiefer: Lokomotiven-Großauftrag von Railpool
Siemens hat einen Großauftrag im Bahnsegment erhalten.
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Wie der Konzern mitteilte, hat der Schienenfahrzeugvermieter Railpool bis zu 100 Lokomotiven des Typs Vectron X bestellt. Davon sind 80 Stück fest geordert, 20 optional. Die ersten Loks sollen im Jahr 2027 ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannte Siemens nicht.
Die Siemens-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 273,55 Euro.
DJG/mgo/hab
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