360 One Wam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
360 One Wam gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 7,37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 360 One Wam noch ein Gewinn pro Aktie von 7,80 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 12,61 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,08 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 360 One Wam
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 360 One Wam
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen