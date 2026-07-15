360 One Wam: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

18.07.26 06:35 Uhr

360 One Wam hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,16 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 360 One Wam in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,73 Milliarden INR im Vergleich zu 9,80 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 8,20 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 8,45 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.net