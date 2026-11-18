374Water stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,18 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 0,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net