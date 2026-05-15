374Water: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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374Water hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
374Water vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat 374Water 0,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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