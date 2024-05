3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M reagiert am Nachmittag positiv

3M im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 98,13 USD.

Um 15:53 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 98,13 USD nach oben. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 99,10 USD zu. Bei 98,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 318.561 3M-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,10 USD. Dieser Kurs wurde am 01.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 71,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,17 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD.

Am 23.01.2024 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,01 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 3M wird am 23.07.2024 gerechnet.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

