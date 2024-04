3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 92,04 USD.

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 92,04 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 91,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,11 USD. Zuletzt wechselten 250.802 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,12 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 22,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 85,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,29 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier.

Am 23.01.2024 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.693,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.100,00 USD erwirtschaftet worden waren.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 9,19 USD im Jahr 2026 aus.

