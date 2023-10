3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 89,76 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 89,76 USD. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 89,18 USD. Bei 89,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 142.707 3M-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,91 USD. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 89,18 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach unten.

3M ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,17 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.993,00 USD – das entspricht einem Minus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.702,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,91 USD im Jahr 2023 aus.

