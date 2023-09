3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von 3M. Zuletzt ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 106,94 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die 3M-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 106,94 USD zu. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 107,96 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,96 USD. Bisher wurden heute 6.916 3M-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 133,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 19,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 93,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,81 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 25.07.2023. Das EPS belief sich auf 2,17 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 7.993,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.702,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 3M am 24.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

