3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 153,64 USD ab.

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 153,64 USD abwärts. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 152,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,61 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.534 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,74 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,94 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

