DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.447 +0,1%Nas21.787 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,07 +0,6%Gold3.633 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
3M im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend mit Kursabschlägen

08.09.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 153,64 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
131,54 EUR -0,78 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 153,64 USD abwärts. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 152,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,61 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.534 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,74 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,94 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen