Fokus auf Aktienkurs

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit Einbußen

09.09.25 16:09 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 153,18 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 153,18 USD ab. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,74 USD nach. Mit einem Wert von 153,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 26.213 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 164,00 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 6,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 19,98 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

