3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Vormittag im Minusbereich

Um 21:53 Uhr rutschte die 3M-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 93,08 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,99 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 11.863 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 149,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 93,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2023). Abschläge von 0,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 24.01.2023. Es stand ein EPS von 2,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.100,00 USD, gegenüber 8.612,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,95 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,64 USD je 3M-Aktie.

