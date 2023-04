3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel 3M 93,00 EUR

-0,67% Charts

News

Analysen

Um 21:53 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 93,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 93,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 93,99 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.863 3M-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (149,48 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. Gewinne von 37,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 0,09 Prozent wieder erreichen.

3M veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,28 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.100,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.612,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte 3M am 25.04.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,64 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Hot Stocks heute: Island Gap bei NVIDIA - Hörerfrage 3M - Pfizer mit Reversal-Kerze

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

Höhere Renditen als der Dow Jones? Das sind die "Dogs of the Dow"

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M Co.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com