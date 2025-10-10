3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Freitagabend nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 150,54 USD abwärts.

Die 3M-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 150,54 USD abwärts. Die 3M-Aktie sank bis auf 149,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 153,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 429.629 3M-Aktien.

Bei 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 8,94 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 18,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 2,07 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,42 Prozent gesteigert.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 3M-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 7,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

