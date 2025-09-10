DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.113 +1,4%Nas22.051 +0,8%Bitcoin97.474 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.637 -0,1%
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend mit Kursplus

11.09.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend mit Kursplus

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 157,26 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 157,26 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,52 USD aus. Bei 153,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 135.491 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 4,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

