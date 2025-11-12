DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.299 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1595 +0,1%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Kursentwicklung im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Nachmittag Boden gut

12.11.25 16:08 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von 3M. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 170,45 USD.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 170,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 170,96 USD. Bei 168,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.788 3M-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Gewinne von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,93 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 2,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

mehr Analysen